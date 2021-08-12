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Дефицит республиканского бюджета за 7 месяцев составил 300 млн рублей
Источник материала: Myfin
Министр отметил, что регионы в январе-июле сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета, передает БЕЛТА. Так, по Гродненской области, как и по другим регионам, бюджеты исполняются с профицитом, сообщил Юрий Селиверстов журналистам перед заседанием Гродненского облисполкома.
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В Беларуси дефицит республиканского бюджета по итогам семи месяцев 2021 года составил около 300 млн рублей при плановом дефиците более 2 млрд рублей. Об этом сообщил...
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