Дефицит республиканского бюджета за 7 месяцев составил 300 млн рублей

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Министр отметил, что регионы в январе-июле сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета, передает БЕЛТА. Так, по Гродненской области, как и по другим регионам, бюджеты исполняются с профицитом, сообщил Юрий Селиверстов журналистам перед заседанием Гродненского облисполкома.