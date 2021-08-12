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Дефицит республиканского бюджета за 7 месяцев составил 300 млн рублей

12.08.2021 13:19 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Дефицит республиканского бюджета за 7 месяцев составил 300 млн рублей
фото: Myfin.by

Министр отметил, что регионы в январе-июле сработали более положительно, чем планировалось. Они идут с некоторым опережением относительно республиканского бюджета, передает БЕЛТА. Так, по Гродненской области, как и по другим регионам, бюджеты исполняются с профицитом, сообщил Юрий Селиверстов журналистам перед заседанием Гродненского облисполкома.

 
 
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В Беларуси дефицит республиканского бюджета по итогам семи месяцев 2021 года составил около 300 млн рублей при плановом дефиците более 2 млрд рублей. Об этом сообщил...
 
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