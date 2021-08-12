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Невзоров: «От чего мир кремлевских вампиров съеживается»

12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Публицист – о спиче министра обороны России.

Невзоров: «От чего мир кремлевских вампиров съеживается»

– Если это обкатка Шойгу как преемника, то получилась крайне неудачная обкатка, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы. – Единственное, чем порадовал – это последним заявлением о том, что самая страшная опасность для страны – это внутреннее разложение, и о том, что оно идет полным ходом. Вот это внушает оптимизм, потому что это прекрасно.

Потому что если и Шойгу уже чувствует это разложение, то значит, не все потеряно.

То, что они называют разложением, в действительности это адекватность, это свет, это жизнь, это надежда, это современность, это все то, чего мир кремлевских вампиров на самом деле так боится и отчего съеживается, когда на него попадают даже самые косвенные отблески этих лучей современности.

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Публицист – о спиче министра обороны России.
 
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