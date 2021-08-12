Невзоров: «От чего мир кремлевских вампиров съеживается»

Источник материала: Салiдарнасць

Публицист – о спиче министра обороны России.





– Если это обкатка Шойгу как преемника, то получилась крайне неудачная обкатка, – рассуждает Александр Невзоров на Эхе Москвы . – Единственное, чем порадовал – это последним заявлением о том , что самая страшная опасность для страны – это внутреннее разложение, и о том, что оно идет полным ходом. Вот это внушает оптимизм, потому что это прекрасно.

Потому что если и Шойгу уже чувствует это разложение, то значит, не все потеряно.

То, что они называют разложением, в действительности это адекватность, это свет, это жизнь, это надежда, это современность, это все то, чего мир кремлевских вампиров на самом деле так боится и отчего съеживается, когда на него попадают даже самые косвенные отблески этих лучей современности.