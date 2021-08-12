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Невзоров: «От чего мир кремлевских вампиров съеживается»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Публицист – о спиче министра обороны России.
– Если это обкатка Шойгу как преемника, то получилась крайне неудачная обкатка, – рассуждает Александр Невзоров на
Потому что если и Шойгу уже чувствует это разложение, то значит, не все потеряно.
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Публицист – о спиче министра обороны России.
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