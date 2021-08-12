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Львовский о росте кредитования: Белорусы возобновляют свою излюбленную практику игры против инфляции

12.08.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Давно прошли те времена, когда негативные ожидания относительно курса национальной валюты для населения значили только одно: надо брать кредит.

Львовский о росте кредитования: Белорусы возобновляют свою излюбленную практику игры против инфляции
Банки перешли на плавающие ставки, валютный кризис неизбежен, но конкретные сроки его предсказать из-за административного управления экономикой невозможно, зато риск потерять работу или прибыль с каждым днем растет.     

Парадоксально, но даже в нынешних условиях белорусы продолжают брать кредиты. По сравнению с началом этого года общий объем задолженности по кредитам физлиц вырос на 89,9 миллиона рублей (общая сумму задолженности физлиц по кредитам на 1 июля — 15 миллиардов 792,4 тысячи рублей). При этом за февраль и март этот показатель снизился, а с апреля возобновился рост.

Больше остальных направлений растет кредитование недвижимости: за июль эта сумма увеличилась на 93,7 миллиона рублей.

Как относиться к этим цифрам? Это какая-то начинающаяся тенденция или временное незначительное явление? Завтра твоей страны поинтересовалось у  доктора экономических наук, старшего научного сотрудника BEROC Льва Львовского.

1.Почему рост кредитной задолженности, и в том числе объем кредитов на недвижимость вообще произошел?

По опросам Нацбанка, растет ожидаемая инфляция, то есть падает доверие к самому Нацбанку и к рублю (в марте ожидаемый уровень инфляции составил 12,9%, в июне - 14,7%).

— В такой ситуации белорусы возобновляют свою излюбленную практику игры против инфляции — покупка недвижимости за счет рублевой ипотеки, — считает эксперт. — Насколько это новый и важный тренд, мы пока не знаем, например, обрушение цен на недвижимость или даже небольшое колебание вниз может разрушить убежденность белорусов в том, что недвижимость — хороший защитный актив. А сползание цены вниз очень возможно вследствие разнообразных факторов — от санкций до внутренних финансовых проблем застройщиков и до отъезда из страны или изменения настроений платежеспособных слоев населения.

2.Ситуация в банковской сфере сейчас достаточно напряженная: отток депозитов, трудности с привлечением средств на внутреннем и внешнем рынках, проблемы с ликвидностью. Откуда банки в нынешних условиях берут средства для кредитования?

— Депозиты действительно продолжают утекать из банков из-за комбинации недоверия системе и прямых политических факторов. То есть одни люди снимают свои истекающие депозиты, чтобы «насолить» власти, а другие — потому что теряют доверие к заявлениям Нацбанка и допускают различное кризисное развитие событий вплоть до заморозки вкладов и запрета на свободную конвертацию, — говорит Лев Львовский.

Откуда банкам брать ликвидность?

По словам экономиста, все, как в учебнике, ничего нового белорусские финансисты изобрести все равно не смогут. Например, привлекать деньги у населения: как минимум, это повышать ставки по депозитам (кстати, Нацбанк убрал «рекомендацию» по их ограничению). Правде, насколько это подействует — в нынешней ситуации сказать сложно.  

— Вторым фактором, который мог бы повлиять на объем ресурсов банковского сектора, могли бы стать действия самого Нацбанка. В частности, возвращение такого инструмента, как ставка рефинансирования, которая сейчас де факто не действует и превратилась в инструмент для административного кредитования убыточных предприятий, — отмечает Лев Львовский.

3. В рамках темы кредитов и их перспектив Нацбанк опубликовал еще одно исследование — аналитическое обозрение «Мониторинг условий банковского кредитования». Там приводятся ожидания банков. 

Например, согласно прогнозу, в III и IV кварталах 2021 г. условия кредитования для физических лиц на потребительские нужды даже смягчатся. Неужели в данной ситуации можно говорить о каком-то смягчении условий?

— Возможность сохранения или смягчения условий кредитования все равно упирается в работу двух факторов, приведенных выше. А начнут ли они работать, сказать трудно, — считает Лев Львовский.

4. Каков ваш прогноз относительно доступности кредитов для потребителей в какой-то обозримый срок, например, до конца года (при неизменности нынешних факторов)?

Ответ на этот вопрос будет зависеть от большого числа факторов, предсказать которые довольно сложно, считает эксперт BEROC.

— Во-первых, это санкционная активность — насколько она повлияет на прибыль предприятий, которые являются должниками ключевых банков?

Во-вторых, политическая нормализация — «перевернет страницу» бОльшая часть белорусов и снова понесет свои деньги в банки или же нет?

В-третьих, отдельные действия и заявления Нацбанка — в частности, вернут ли они ставку рефинансирования, будут ли возвращать или терять авторитет за счет потенциальных словесных интервенций?

В-четвертых, ситуация с внешними и внутренними заимствованиями — удастся ли разместить гособлигации на российском рынке и сколько средств получится привлечь? 

В продолжение темы займов: удастся ли разместить облигации банка развития, на что эти средства будут использованы и с какой эффективностью? В комплексе все эти моменты создают условия для кредитного рынка, и каждый из них в отдельности может отразиться на нем.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Давно прошли те времена, когда негативные ожидания относительно курса национальной валюты для населения значили только одно: надо брать кредит.
 
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