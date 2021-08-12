Что белорусы покупают к школе на AliExpress

В преддверии 1 сентября аналитики AliExpress изучили, как белорусские пользователи готовятся к новому учебному году. Гаджеты, рюкзаки, канцелярия, одежда и обувь – традиционно самые популярные категории товаров для школы.

В этом году, как и в прошлом, родители заказывают ноутбуки, которые подходят не только для решения повседневных задач, но и с мощным функционалом, необходимым для запуска игр и других развлечений. Наибольшей популярностью пользуются модели китайского бренда Teclast. В топе бестселлеров – CHUWI и KUU, а также MACHENIKE, THUNDEROBOT, Xiaomi, DERE. Пользователи покупают как бюджетные варианты от 600 рублей, так и дорогие стоимостью выше 3000 рублей. Высокий спрос наблюдается и на планшеты. В лидерах продаж – устройства Teclast, Blackview и ALLDOCUBE. Их цена варьируется от 360 до 660 рублей.

Что касается одежды, в этом сезоне одним из самых актуальных трендов школьной моды остается клетка – костюмы с этим принтом чаще всего заказывают и для мальчиков, и для девочек. Очень популярны цветные толстовки с капюшоном из плотного флиса, хлопковые свитшоты с яркими принтами или аппликациями и трикотажные кардиганы или свитеры. Также в топе продаж – кружевные рубашки или блузки с кружевными бантами для школьниц и футболки-поло с длинным рукавом для школьников. Больше всего заказов на обувь сделано на кроссовки, повседневные ботинки и резиновые сапоги.

Школьный рюкзак – незаменимая вещь для каждого школьника, поэтому к его покупке родители подходят с особой тщательностью. Главными критериями для выбора в этом году стали водонепроницаемость, вместительность, наличие карманов, спокойные оттенки или яркие однотонные цвета, принты или декоративные элементы с котами.

Активно покупали белорусы на AliExpress и канцелярские товары. Самые популярные из них – спиртовые маркеры для рисования, а также ручки – перьевые, вращающиеся, гелиевые, со стираемыми чернилами. Много заказов сделано также на пеналы, книжные закладки, яркие стикеры для заметок, планировщики, мини-блокноты и блоки для записей.