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Oops! На гербе Гродненской епархии БПЦ исчезла бело-красно-белая лента
Источник материала: Партизан
На гербе Гродненской епархии Белорусской православной церкви убрали бело-красно-белую ленту
Ее заменили филетовой,
"Как говорят, комментарии излишни. На тему ревизии церковных символов и архиерейских убранств грустно шутили, но ведь оно и пошло по этому пути. Ведь нет бога, кроме кесаря", — подытожил он.
Бело-красно-белые ленты присутствуют на убранстве православных архиепископов — в том числе митрополита Вениамина, который возглавляет БПЦ.
Кстати,
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На гербе Гродненской епархии Белорусской православной церкви убрали бело-красно-белую ленту
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