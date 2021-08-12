Украина отправила Литве партию колючей проволоки для охраны границы с Беларусью









Украина отправила Литве более 38 тонн гуманитарного груза, что будет способствовать усилению охраны границ от нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.





"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров", - говорится в сообщении.





Отмечается, что помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.





Литва и Беларусь: проблема мигрантов

В конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в Литву, через которую нелегалы продолжают путь в Европу, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.





Как подчеркнул позднее Лукашенко, он помешает превращению страны в "отстойник" для нелегалов, а Минск занимается вопросом нелегальной миграции "ровно настолько, насколько это необходимо, выгодно и финансово возможно".





В начале июля правительство Литвы в связи с большими потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью объявило в стране режим экстремальной ситуации.





17 июля глава МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь угрожает Литве контрабандой радиоактивных материалов.





28 июля Кабмин принял решение оказать Литве помощь в связи с наплывом нелегальных мигрантов через границу с Беларусью.





3 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.