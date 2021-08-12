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Уборочная кампания: аграрии Беларуси собрали пять млн тонн зерна
12.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси аграрии собрали почти пять миллионов тонн зерна. Лидирует по темпам жатвы Брестская область – это самый южный регион страны, передает «МИР 24».
Хлеборобов поздравил вице-премьер Александр Субботин. Он поблагодарил людей за нелегкий труд, ведь работать приходится в непростых условиях – практически каждый день идет дождь. Если погода позволит, то к концу недели уборку зерновых в регионе завершат полностью.
«В этой уборке у нас задействовано 124 комбайна, полностью укомплектованы экипажами, из них – 20 экипажей молодежных. На отвозке зерна у нас уже три водителя уже переступили двухтысячный рубеж», – отметил председатель Барановичского районного исполнительного комитета Сергей Карпенко.
Впрочем, погода все-таки внесла свою лепту. На этот раз средняя урожайность по стране несколько ниже, чем в прошлом году.
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Если погода позволит, то к концу недели уборку зерновых в регионе завершат полностью.
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