На железной дороге в Молодечненском районе погиб 18-летний парень

Инцидент произошел 10 августа под Молодечно на 843-м км перегона Пруды - Залесье. Сообщение о происшествии поступило в милицию от дежурной по железнодорожной станции Пруды.

По предварительной информации, машинист грузового состава, следовавшего в направлении Молодечно, заметил сидящего на железнодорожных путях человека. Мужчина подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Летальный исход был зафиксирован медиками, которые прибыли на место происшествия. Погибшим оказался безработный житель Сморгони 2003 года рождения. Как установлено, молодой человек накануне выпивал спиртное.

По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.