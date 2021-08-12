ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На железной дороге в Молодечненском районе погиб 18-летний парень

12.08.2021 14:15 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе на железной дороге смертельно травмирован 18-летний парень. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Инцидент произошел 10 августа под Молодечно на 843-м км перегона Пруды - Залесье. Сообщение о происшествии поступило в милицию от дежурной по железнодорожной станции Пруды.
По предварительной информации, машинист грузового состава, следовавшего в направлении Молодечно, заметил сидящего на железнодорожных путях человека. Мужчина подал звуковой сигнал и предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.
Летальный исход был зафиксирован медиками, которые прибыли на место происшествия. Погибшим оказался безработный житель Сморгони 2003 года рождения. Как установлено, молодой человек накануне выпивал спиртное.
По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Правоохранители напоминают: железная дорога - место повышенной опасности. “По железнодорожным путям или находиться на них в неустановленных местах, перебегать перед проходящим поездом категорически запрещено. Кроме того, опасно для жизни находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения”, - отметили в УВД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной информации, машинист грузового состава, следовавшего в направлении Молодечно, заметил сидящего на железнодорожных путях человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь скарачае пастаўкі нафтапрадуктаў ва Ўкраіну. Як на гэта рэагуе Кіеў?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by