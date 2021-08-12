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На железной дороге в Молодечненском районе погиб 18-летний парень
Источник материала: БелТА12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе на железной дороге смертельно травмирован 18-летний парень. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
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По предварительной информации, машинист грузового состава, следовавшего в направлении Молодечно, заметил сидящего на железнодорожных путях человека.
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