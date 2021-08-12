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Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

12.08.2021 14:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Кровля в Будславском костеле должна быть восстановлена до конца сентября. Такая задача стоит перед подрядными организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

Специалисты уже приступили к работе. Это будет первый этап реконструкции святыни. Второй начнется в 2022 году. Он включает реставрацию внутренней части костела и работы по усилению фундамента.

Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

Напомним, крыша и центральный свод католического храма пострадали во время пожара 11 мая. Всего на реконструкцию было собрано свыше 960 тысяч рублей. Состояние купола Будславского костела признано аварийным. Трещины увеличиваются, а отсутствие кровли и погодные условия могут вызвать порчу штукатурки с ценными фресками.

Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
На сегодня мы привлекли вместе с приходом проектную организацию, которая разработала проект на восстановление кровли. Привлекли подрядную организацию, акционерное общество «Промтехмонтаж», которая по проектным документам уже изготовила металлоконструкцию у себя на заводе, фермы и балки. На сегодня оборудована площадка, установлен башенный кран и начаты работы.

Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Государство осуществляет координацию работы по восстановлению костела, глава государства держит этот вопрос на контроле.

Конечно, для всех это была очень большая трагедия, и не только для верующих католиков, но и для всей Беларуси, потому что Будславский костел – это национальная святыня. Совместными усилиями государства и католической церкви эта святыня будет восстановлена. В ходе реставрации будут восстановлены и росписи костела – это действительно историко-культурная ценность.

Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?

По оценкам специалистов, на восстановление святыни может уйти от 3 до 5 лет.

 
 
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Новости Беларуси. Кровля в Будславском костеле должна быть восстановлена до конца сентября. Такая задача стоит перед подрядными организациями, сообщили в...
 
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