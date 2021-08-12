|
Кровлю восстановят до конца сентября. А как потом будут реконструировать Будславский костёл?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кровля в Будславском костеле должна быть восстановлена до конца сентября. Такая задача стоит перед подрядными организациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты уже приступили к работе. Это будет первый этап реконструкции святыни. Второй начнется в 2022 году. Он включает реставрацию внутренней части костела и работы по усилению фундамента.
Напомним, крыша и центральный свод католического храма пострадали во время пожара 11 мая. Всего на реконструкцию было собрано свыше 960 тысяч рублей. Состояние купола Будславского костела признано аварийным. Трещины увеличиваются, а отсутствие кровли и погодные условия могут вызвать порчу штукатурки с ценными фресками.
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси:
Конечно, для всех это была очень большая трагедия, и не только для верующих католиков, но и для всей Беларуси, потому что Будславский костел – это национальная святыня. Совместными усилиями государства и католической церкви эта святыня будет восстановлена. В ходе реставрации будут восстановлены и росписи костела – это действительно историко-культурная ценность.
По оценкам специалистов, на восстановление святыни может уйти от 3 до 5 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кровля в Будславском костеле должна быть восстановлена до конца сентября. Такая задача стоит перед подрядными организациями, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)