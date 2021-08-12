Доллар завершил торги 12 августа на минимуме за 9 дней

Курс доллара упал на 0,0067 BYN до 2,5118 BYN/USD. Последние шесть дней направление изменения курса доллара меняется каждый день.





Курс евро подрос всего на 0,0026 BYN до 2,9510 BYN/EUR. Евро дорожает второй день, но общее укрепление за это время составило лишь 0,0035 BYN. А до этого евро валюта дешевела три дня подряд на общую сумму 0,0411 BYN до минимума почти за год (355 дней).





Курс российского рубля вырос на 0,0113 BYN до 3,4150 BYN/100 RUB. Российский рубль оставил минимум за 16 дней, на который опустился вчера.





Предыдущие пять торгов сотня российских рублей непрерывно дешевела на общую сумму 0,0504 BYN.





Московская биржа

Сегодня российский рубль на торгах в Москве укрепляется к доллару и евро.





Официальный курс доллара на завтра упал на 40 копеек до 73,5671 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра опустился на 28 копеек до 86,3457 RUB/EUR — минимума почти за полтора месяца.







