Авиакомпания «Северсталь» свяжет Минск и Череповец с 9 сентября

Регулярные рейсы по направлению Череповец — Минск — Череповец откроет российская авиакомпания «Северсталь» с 9 сентября, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта.



Фото пресс-службы Национального аэропорта Минск

Полеты будут выполняться на Bombardier CRJ 200 (вместимость — 50 пассажиров) по четвергам и воскресеньям.

Отправление из Череповца запланировано на 9:00, прибытие в Минск — в 10:30. Обратно из белорусской столицы вылеты планируются на 11:20, приземление в Череповце — в 12:50. Время указано местное. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут.Фото пресс-службы Национального аэропорта Минск