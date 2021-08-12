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Авиакомпания «Северсталь» свяжет Минск и Череповец с 9 сентября

12.08.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Регулярные рейсы по направлению Череповец — Минск — Череповец откроет российская авиакомпания «Северсталь» с 9 сентября, сообщили в пресс-службе Национального аэропорта.

Авиакомпания «Северсталь» свяжет Минск и Череповец с 9 сентября
Фото пресс-службы Национального аэропорта Минск

Полеты будут выполняться на Bombardier CRJ 200 (вместимость — 50 пассажиров) по четвергам и воскресеньям.

Отправление из Череповца запланировано на 9:00, прибытие в Минск — в 10:30. Обратно из белорусской столицы вылеты планируются на 11:20, приземление в Череповце — в 12:50. Время указано местное. Продолжительность полета составит 1 час 30 минут.Фото пресс-службы Национального аэропорта Минск

 
Теги: Минск
 
 
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Регулярные рейсы по направлению Череповец — Минск — Череповец откроет российская авиакомпания «Северсталь» с 9 сентября, сообщили в пресс-службе Национального...
 
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