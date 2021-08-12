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Генпрокуратура направила в суд дело о налоговом мошенничестве

12.08.2021 14:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело о налоговом мошенничестве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.

В уголовном деле три фигуранта. Двое обвиняются в налоговом мошенничестве в особо крупном размере, а третий - в его организации.

По материалам дела главный бухгалтер одного из ООО, а также работавшая в разное время главным бухгалтером и директором другого ООО и фактический руководитель этих предприятий достоверно знали о том, что концентрированные соки и яблочное пюре не реализовывались в адрес подконтрольной российской фирмы. Они также знали о том, что принятые к бухгалтерскому учету документы об этом были подложными.

Поскольку оба ООО фактически не поставляли товары в адрес иностранного контрагента, у них не было оснований для применения ставок НДС в размере 0% и 10%.

Вместе с тем главные бухгалтеры, действуя совместно и при организующей роли руководителя этих предприятий, изготовили и представили должностным лицам территориальной ИМНС налоговые декларации (расчеты) по НДС, а также заявления о возврате разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС.

На основании таких документов налоговый орган принял решения о возврате сумм НДС по деятельности одного ООО в размере Br1,68 млн, второго - около Br290 тыс.

Обвиняемые признали свою вину и уже возместили причиненный преступлением ущерб на Br1,95 млн.

Ранее примененную к фигурантам меру пресечения заместитель генпрокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - подписку о невыезде и надлежащем поведении.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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 Обвиняемые признали свою вину и уже возместили причиненный преступлением ущерб на Br1,95 млн.
 
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