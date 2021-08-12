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Задержан руководитель «Говори правду» Андрей Дмитриев
Источник материала: UDF
Андрей Дмитриев. Фото: nn.by
В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.
Вчера произошло несколько задержаний и обысков у членов «Схода». Так, экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина.
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В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан.
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