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Андрей Дмитриев. Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержан руководитель «Говори правду» Андрей Дмитриев В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан.

В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.Вчера произошло несколько задержаний и обысков у членов «Схода». Так, экс-посолнаходится на Окрестина.