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Задержан руководитель «Говори правду» Андрей Дмитриев

12.08.2021 14:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Задержан руководитель «Говори правду» Андрей Дмитриев
Андрей Дмитриев. Фото: nn.by
Утром 12 августа был задержан сопредседатель «Говори правду» Андрей Дмитриев. Он также член оргкомитета «Нашей партии» и делегат инициативы «Сход».

В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.

Вчера произошло несколько задержаний и обысков у членов «Схода». Так, экс-посол Игорь Лещеня находится на Окрестина.
 
 
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В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан.
 
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