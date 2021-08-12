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Задержан экс-кандидат в президенты, делегат «Схода» Андрей Дмитриев
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
За соруководителем «Говори правду» пришли утром 12 августа.
Как сообщает
Экс-кандидат в президенты-2020 накануне, когда начались массовые обыски и задержания
Напомним, накануне прошла зачистка представителей «Схода». Кроме прочих, задержан после обыска и водворен на Окрестина экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.
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За соруководителем «Говори правду» пришли утром 12 августа.
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