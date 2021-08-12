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Задержан экс-кандидат в президенты, делегат «Схода» Андрей Дмитриев

12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

За соруководителем «Говори правду» пришли утром 12 августа. 

Задержан экс-кандидат в президенты, делегат «Схода» Андрей Дмитриев

Как сообщает НН, в данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой задержан политик. А также, где Андрей Дмитриев находится.

Экс-кандидат в президенты-2020 накануне, когда начались массовые обыски и задержания делегатов платформы «Сход», был на связи с редакцией «Салiдарнасцi», но позже перестал отвечать.

Напомним, накануне прошла зачистка представителей «Схода». Кроме прочих, задержан после обыска и водворен на Окрестина экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

 
 
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За соруководителем «Говори правду» пришли утром 12 августа. 
 
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