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 В Чечерском районе работник АПК хранил дома 150 л окрашенного дизельного топлива

12.08.2021 15:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Чечерском районе у работника сельхозпредприятия обнаружили 150 л окрашенного дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
 
По данным правоохранителей, работник одного из сельхозпредприятий района причастность к хищениям отрицает. "Говорит: купил у неизвестного лица из соседней области. Однако, зеленый цвет - свидетельство  незаконного оборота.  Дизтопливо изъято", - уточнили в УВД.
 
Также при обыске в хозяйственном помещении милиционеры нашли 20 мешков зерна. Его происхождение устанавливается.-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Также при обыске в хозяйственном помещении милиционеры нашли 20 мешков зерна. Его происхождение устанавливается.
 
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