Еще нескольких белорусских адвокатов лишили лицензий

Два адвоката адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры» и еще один адвокат, работающий индивидуально, лишаются лицензий.





Как сообщила пресс-служба Минюста, внеочередная аттестация бюро состоялась 11 августа. По ее итогам принято решение о невозможности выполнения адвокатами Ольгой Карпушонок и Евгением Масловым своих профессиональных обязанностей «вследствие недостаточной квалификации», передает БелаПАН .

Кроме того, недостаточно квалифицированной комиссия посчитала работающего индивидуально адвоката Юлию Князь.

«Основанием для проведения внеочередной аттестации послужили факты ненадлежащего выполнения адвокатами указанного бюро своих профессиональных обязанностей, выявленные в ходе выборочной проверки деятельности бюро, проведенной Министерством юстиции в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении Минюста.

Маслов прокомментировал решение комиссии на своей странице в «Фейсбуке»: «Да я защищал и защищаю клиентов по "политическим" делам, о которых пишут и не пишут в интернете, как защищал и "бывших" работников системы, и убийц, и насильников. Потому, что адвокат, как и врач, не может отказать лицу в помощи, в которой он нуждается. Может, поэтому проходит проверка Минюста и аттестация?!».

«Я не мог не поучаствовать в записи видео "Адвокаты против насилия", я не мог не подписать открытое письмо адвокатов против насилия, я не мог не подписать письма в поддержку адвокатов Максима Знака и Людмилы Казак, я не мог не комментировать в соцсетях и СМИ нарушения закона. Интересно, почему же все-таки адвокатов из видео против насилия так часто лишают лицензий?! Совпадение? Не думаю, как сказал бы Дмитрий Киселев», — добавил он.

Минюст также сообщил, что квалификационная комиссия рассмотрела материалы о прекращении действия лицензии в отношении Дмитрия Лаевского — бывшего защитника экс-банкира и экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико и юриста Максима Знака. Ранее Лаевского исключили из Минской городской коллегии адвокатов «в связи с применением к адвокату дисциплинарного взыскания в виде исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности, установленных законодательством».

По результатам заседания комиссии действие адвокатской лицензии Лаевского прекратили. «Фактически право практиковать у меня отняли, когда исключили из коллегии. Поэтому прекращение лицензии в некотором роде формальность», — прокомментировал это решение БелаПАН бывший адвокат.

Массовая аттестация адвокатов, открыто высказывающих свою гражданскую позицию по политически мотивированных делам, началась 3 марта. За несколько месяцев Минюст лишил лицензии около 30 адвокатов, в том числе защитников Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак. В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела.

Кроме того, лишены права практиковать адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Владимир Созончук, Михаил Кирилюк, Максим Конон, Сергей Зикрацкий, Андрей Мочалов, Дмитрий Лаевский, Екатерина Желтонога, Елена Шинкаревич, Ольга Баранчик, Сергей Зикрацкий, Борис Лесковский, Владислав Филиппович и другие.

18 марта на совещании по совершенствованию законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка Александр Лукашенко интересовался, что «сделано для наведения порядка в адвокатуре».