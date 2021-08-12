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Трактор опрокинулся в Октябрьском районе - спасатели деблокировали водителя

12.08.2021 15:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе трактор опрокинулся в овраг: спасатели деблокировали зажатого водителя. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
 
Сообщение о ДТП возле деревни Юрки поступило спасателям 11 августа в 18.50. Как уточнялось, в перевернувшемся тракторе был зажат человек.
 
По прибытии к месту вызова спасателей было установлено, что в кабине МТЗ-80 зажат мужчина 1953 года рождения, выход был заблокирован. Водитель был в сознании, и работники МЧС поддерживали с ним разговор. Мужчина жаловался на сильную боль в ноге.
 
Спасатели помогли достать тракториста из кабины и передали работникам скорой медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в Октябрьскую ЦРБ с предварительным диагнозом "перелом бедра".-0-
 
Теги: Гомель
 
 
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Сообщение о ДТП возле деревни Юрки поступило спасателям 11 августа в 18.50. Как уточнялось, в перевернувшемся тракторе был зажат человек.
 
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