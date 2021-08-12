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Задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев

12.08.2021 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.

Задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев
В настоящий момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.

Задержание Дмитриева подтвердила Татьяна Короткевич, сообщает vybory_smotri

Напомним, на президентских выборах 2020 года Андрей Дмитриев был одним из кандидатов.
 
 
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12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.
 
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