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Задержан бывший кандидат в президенты Андрей Дмитриев
Источник материала: Партизан
12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.
В настоящий момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также где он находится.
Задержание Дмитриева подтвердила Татьяна Короткевич, сообщает
Напомним, на президентских выборах 2020 года Андрей Дмитриев был одним из кандидатов.
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12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.
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