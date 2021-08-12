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Иностранные журналисты посетили белорусско-литовскую границу
12.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Sky New, CNN, The New York Times, РБК. Госпогранкомитет Беларуси провел брифинг для представителей иностранных СМИ по ситуации на границе с Евросоюзом, сообщает «МИР 24».
Журналистам предоставили видеоматериалы, которые ранее не были обнародованы. Также представители зарубежных СМИ смогли лично пообщаться с гражданином Ирака. Беженцу оказали медицинскую помощь в одной из районных больниц Гродненской области после того, как литовская сторона заставила его
Журналисты также побывали непосредственного на границе, на участке Лидского погранотряда. Оценили средства охраны и пообщались с начальником заставы.
«Сегодня произошло уникальное событие, чуть ли не чудо. Сопредельная сторона изменила свою тактику, и ситуация на данном участке в корне изменилась. За это вам стоит выразить благодарность», – сказал журналистам официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.
Литва переживает миграционный кризис. В лагерях для беженцев прибалтийской страны сейчас находятся более 4 тысяч человек.
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Литва переживает миграционный кризис. В лагерях для беженцев там сейчас находятся более 4 тысяч человек.
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