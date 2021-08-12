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Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ
Источник материала: СТВ
Вашингтон против польского законопроекта о телерадиовещании. США призвали президента Польши не подписывать скандальный документ, 11 августа одобренный Сеймом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нововведения подразумевают ограничение деятельности зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и острые дебаты в правительстве. Расхождение мнений привело к распаду правящей коалиции: из нее вышла партия «Согласие».
Для одобрения поправок премьеру пришлось искать поддержки у мелких политобъединений, и своей цели он достиг: 228 голосов «за», против высказались 216 человек. Оппозиция считает поправки наступлением на свободу прессы и угрозой финансовой безопасности страны.
Борис Будка, председатель польской партии «Гражданская платформа»:
Если поправки одобрит президент, лицензии может лишиться телеканал TVN, который принадлежит американской медиагруппе. Канал открыто критикует польского премьера и его партию, транслирует в эфире различные разоблачения и расследования, неудобные правительству. Граждане, недовольные попытками властей ограничить свободу слова в стране, не раз выходили на протесты. Не исключено, что митинги в ближайшее время возобновятся.
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Вашингтон против польского законопроекта о телерадиовещании. США призвали президента Польши не подписывать скандальный документ, 11 августа одобренный Сеймом,...
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