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Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

12.08.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вашингтон против польского законопроекта о телерадиовещании. США призвали президента Польши не подписывать скандальный документ, 11 августа одобренный Сеймом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

Нововведения подразумевают ограничение деятельности зарубежных СМИ, доля неевропейского капитала в которых превышает 49 %. Законопроект вызвал широкий общественный резонанс и острые дебаты в правительстве. Расхождение мнений привело к распаду правящей коалиции: из нее вышла партия «Согласие».

Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

Для одобрения поправок премьеру пришлось искать поддержки у мелких политобъединений, и своей цели он достиг: 228 голосов «за», против высказались 216 человек. Оппозиция считает поправки наступлением на свободу прессы и угрозой финансовой безопасности страны.

Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

Борис Будка, председатель польской партии «Гражданская платформа»:
Это неконституционный закон, призванный заткнуть рот свободным СМИ, несовместимый с международными договорами. Сегодня он касается одного из телеканалов – мы все знаем, о каком из них идет речь, – но на самом деле он затрагивает безопасность Польши. Поскольку нормальный инвестор не захочет вложить деньги в страну, где в один прекрасный день может быть принят закон о фактическом вытеснении капитала.

Польский политик о новом законопроекте о телерадиовещании: призван заткнуть рот свободным СМИ

Если поправки одобрит президент, лицензии может лишиться телеканал TVN, который принадлежит американской медиагруппе. Канал открыто критикует польского премьера и его партию, транслирует в эфире различные разоблачения и расследования, неудобные правительству. Граждане, недовольные попытками властей ограничить свободу слова в стране, не раз выходили на протесты. Не исключено, что митинги в ближайшее время возобновятся.

 
 
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Вашингтон против польского законопроекта о телерадиовещании. США призвали президента Польши не подписывать скандальный документ, 11 августа одобренный Сеймом,...
 
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