|
Лавров – в ответ Лукашенко про Крым: «Входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр иностранных дел России прокомментировал слова белорусского правителя, прозвучавшие во время «большого разговора».
– У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует, – заявил Сергей Лавров, сообщает «Пул №3». – В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями.
Напомним, Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лавров – в ответ Лукашенко про Крым: «Входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями»
Министр иностранных дел России прокомментировал слова белорусского правителя, прозвучавшие во время «большого разговора».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)