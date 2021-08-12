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Лавров – в ответ Лукашенко про Крым: «Входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями»

12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел России прокомментировал слова белорусского правителя, прозвучавшие во время «большого разговора».

– У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует, – заявил Сергей Лавров, сообщает «Пул №3». – В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству республика Крым, естественно, – это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями.

Напомним, Лукашенко во время 8-часовой пресс-конференции пообещал признать Крым частью России, после того как это сделают российские олигархи.

 
 
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Министр иностранных дел России прокомментировал слова белорусского правителя, прозвучавшие во время «большого разговора».
 
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