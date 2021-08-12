ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бобруйском районе в поле сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком

12.08.2021 15:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

12 августа, Могилев /Корр.БЕЛТА/. В Бобруйском районе на поле неподалеку от агрогородка Воротынь сгорел трактор вместе с пресс-подборщиком. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевской областном управлении МЧС.

ЧП произошло 11 августа. Возле агрогородка Воротынь на поле загорелся трактор и пресс-подборщик. Создалась угроза распространения огня на оставшуюся часть поля.

"Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако огонь успел уничтожить технику", - отметили в МЧС.

В этот же день произошел еще один пожар - в Шкловской районе на поле возле деревни Большая Комаровка загорелась соломенная скирда. Прибывшие к месту вызова спасатели ликвидировали возгорание. Огонь успел уничтожить 30 т соломы.

В обоих случаях устанавливается причина произошедшего.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Вовремя подоспевшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Однако огонь успел уничтожить технику", - отметили в МЧС.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иностранные журналисты посетили белорусско-литовскую границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by