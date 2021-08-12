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У берегов Японии раскололось надвое грузовое судно из Панамы. Нефтяное пятно уже выросло до 5 км
Источник материала: СТВ
Новости Японии. Грузовое судно из Панамы раскололось надвое у берегов Японии. В момент ЧП на борту находился экипаж из 21 человека – граждане Филиппин и Китая. Всех их удалось эвакуировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за аварии произошел масштабный разлив топлива. Протяженность образовавшегося пятна составляет уже более 5 километров. Специалисты пытаются остановить распространение нефти. Однако существует еще одна проблема: часть сухогруза, которая осталась на плаву, сносит от берега, что представляет опасность для судов.
В Японии сформирован кризисный штаб, задачей которого является сбор и анализ всей информации, а также координация действий.
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Новости Японии. Грузовое судно из Панамы раскололось надвое у берегов Японии. В момент ЧП на борту находился экипаж из 21 человека – граждане Филиппин и Китая. Всех...
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