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Шериф Олатунде Жимо стал игроком "Немана"

12.08.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ивуарийский полузащитник Шериф Олатунде Жимо (04.05.1996, Sherif Olatunde Jimoh; рост — 1,79 см, вес — 78 кг) стал полноправным игроком "Немана". Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона 2022 года.




Шериф является воспитанником "Атлетика" из Аджаме. В 2019 году футболист перешёл в клуб "Сан-Педро" из одноименного города, выступающем в Лиге 1, являющейся сильнейшим дивизионом страны. Жимо играл за это клуб на протяжении последних трех сезонов, став в 2021 году вместе со своей командой серебряным призёром чемпионата Кот-д'Ивуара, пишет Прессбол.

С 2013 года Жимо привлекался к играм молодёжных сборных команд своей страны. Выступал на чемпионате мира среди юношеских команд (U-17) в 2013 году, молодежном чемпионате Африки (U-20) в 2015 году. В главной команде страны дебютировал в октябре 2015 года и сыграл за национальную сборную Кот-д'Ивуара 7 матчей, передает официальный сайт "Немана".
 
 
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Ивуарийский полузащитник Шериф Олатунде Жимо (04.05.1996, Sherif Olatunde Jimoh; рост — 1,79 см, вес — 78 кг) стал полноправным игроком "Немана". Соглашение между игроком и клубом...
 
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