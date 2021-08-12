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В сентябре в Минск начнут летать самолеты российской авиакомпании «Северсталь»

12.08.2021 15:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рейсы будут регулярными.



С 9 сентября самолеты компании «Северсталь» начинают полеты из Череповца в Минск. Рейсы по направлению Череповец-Минск-Череповец будут регулярными, сообщает blizko.by со ссылкой на телеграм-канал Национального аэропорта Минск в четверг. 
 
Полеты будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям на Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 пассажиров. Вылетать из Череповца рейс будет в 09.00, прибывать в Минск в 10.30. Вылет из Минска в Череповец – в 11.20, прилет – в 12.50. Время в пути: 1 час 30 минут.
 
Теги: Минск
 
 
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