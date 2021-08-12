Арабские СМИ: иракские мигранты стали жертвами политики Лукашенко

Мигранты в Национальном аэропорту "Минск" / Еврорадио​

За последние три-четыре месяца из Беларуси в Литву отправилось огромное количество мигрантов из Ирака и других стран,Еврорадио. Литовские власти (а следом и Евросоюз) оценили эти действия как акт гибридной агрессии со стороны официального Минска. В результате литовские пограничники стали отправлять мигрантов обратно в Беларусь, применяя физическое и психологическое давление. После этого Ирак отменил авиарейсы в Минск и стал только вывозить своих граждан.