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Арабские СМИ: иракские мигранты стали жертвами политики Лукашенко
Источник материала: Партизан
Иракские мигранты стали жертвой политики Александра Лукашенко.
Мигранты в Национальном аэропорту "Минск" / Еврорадио
"Политика Лукашенко по насыщению Европы иракскими мигрантами с целью оказания давления создала трагическую реальность для тех, кто сегодня оказался в Литве без какого-либо общественного сочувствия. Те, кого привезли из Ирака в Минск, а затем на литовскую границу, мечтали оказаться в Европе. Но сегодня они сталкиваются с реальностью, которая отличается от обещаний легкого доступа в страны Европейского союза", —
За последние три-четыре месяца из Беларуси в Литву отправилось огромное количество мигрантов из Ирака и других стран,
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Иракские мигранты стали жертвой политики Александра Лукашенко.
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