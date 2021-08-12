Минтруда не обрадовало белорусов

Денежные доходы, установленные от базовой величины и базовой ставки, за июль 2021 года индексации не подлежат, сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты.





Как пояснили в Минтруда, это связано с тем, что индекс потребительских цен за июль не превысил пятипроцентного порога к январю 2021 года — месяцу пересмотра базовой величины и базовой ставки (согласно данным Белстата, за январь—июль инфляция составила 4,8%).

Поскольку бюджет прожиточного минимума был повышен 1 мая 2021 года, денежные доходы, установленные от данного социального норматива, индексации за июль также не подлежат.

Работникам, получающим доход в организациях из иных источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями), сообщает Минтруда.

Так как индекс потребительских цен за июль не превысил пятипроцентного порога к январю, минимальная заработная плата, установленная 1 января, индексации за июнь не подлежит. Размер МЗП составляет 400 рублей.

Последний раз доходы и МЗП были проиндексированы на 5,2% за декабрь 2020 года.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июле по сравнению с июнем 2021 года выросли на 0,1%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,9%. В годовом измерении инфляция в июле составила 9,8% (в июне — 9,9%).

В июле по отношению к июню цены на продовольственные товары снизились на 0,2% (с начала года — выросли на 5,7%, за последние 12 месяцев — на 8,9%), на непродовольственные — выросли на 0,4% (6,7% и 11,6%), на услуги — на 0,2% (5,3% и 8,9%).