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В Беларуси задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев
Источник материала: АФН
В Беларуси 12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.
Задержание Дмитриева подтвердила сопредседатель РИПОО «Говори правду» Татьяна Короткевич.
В настоящий момент нет информации о местонахождении Дмитриева, кем и по какой причине он был задержан.
Дмитриев принимал участие в президентских выборах 2020 года и был зарегистрирован кандидатом в президенты. Скорее всего, задержание Дмитриева является эпизодом массовой облавы на делегатов «Схода» - инициативы экс-посла в Словакии Игоря Лещени.
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В Беларуси 12 августа утром был задержан сопредседатель РИПОО «Говори правду», член оргкомитета «Нашей партии» и делегат «Схода» Андрей Дмитриев.
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