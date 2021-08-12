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В Витебске разоблачили законспирированную группу наркодилеров

12.08.2021 16:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске пресечена деятельность группы оптовиков-закладчиков, работавших на виртуальный наркомаркет. Такая информация размещена на Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Первым в поле зрения оперативников попал неработающий 35-летний житель Витебска. Его задержали с очередной партией запрещенного товара: в автомобиле  мужчина перевозил  свыше полукилограмма марихуаны для распространения на территории Витебской и Минской областей.

Следующим звеном криминальной цепи стала  22-летняя жена подозреваемого. Она помогала мужу в фасовке и продаже наркотиков. В доме супругов хранились предназначенное для сбыта особо опасное психотропное вещество параметил-эфедрон, массой 50 г, марихуана. Помимо этого,  изъяты специальные весы, упаковочные материалы, компьютерная техника, приспособления для употребления наркотиков.

В этот же день оперативники задержали двоих закладчиков - местных жителей 27 и 24 лет. В Витебске и Витебском районе они размещали параметил-эфедрон и альфа-PVP.

Задержанные являлись хорошо организованной и законспирированной преступной группой, которая отвечала за большой участок сбыта запрещенных веществ не только в Витебской области, но и практически по всей Беларуси.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
 
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