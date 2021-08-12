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Житель Вилейки предстанет перед судом за оскорбление в соцсети Президента и замминистра внутренних дел

12.08.2021 16:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Вилейского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в публичном оскорблении Президента Беларуси и заместителя министра внутренних дел, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Как следует из материалов дела, обвиняемый при помощи мобильного телефона и ноутбука в декабре 2020 года и феврале 2021-го для просмотра неограниченному кругу пользователей социальной сети "ВКонтакте" разместил на своей персональной странице видеозаписи из хостинга YouTube. В их названии и содержании давалась негативная оценка личности Президента и замминистра внутренних дел страны.

Кроме того, в январе 2021 года в одном из сообществ той же соцсети он разместил оскорбительный комментарий к публикации с фотоизображением Президента, в котором дал негативную оценку личности главы государства. В названии видеороликов и тексте комментария присутствовала при этом ненормативная лексика.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся.

Избранную ранее к фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении прокурор при направлении дела в суд оставил без изменения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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 В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся.
 
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