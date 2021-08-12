«У нас с Беларусью — Союзное государство»: Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме









«У нас есть Договор о Союзном государстве с Беларусью, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством.





пишет НН. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — отметил глава МИД РФ,НН.











