Экс-секретарь НОК Беларуси: «Беларусь превратилась в королевство кривых зеркал»

Источник материала: Салiдарнасць

Анатолий Котов в интервью каналу ЧестнОК – о словах в заявлении Национального олимпийского комитета, что «введенные санкции – высокая оценка достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны народа».





Фото из личного архива экс-генерального секретаря НОК

– Оценивать это или как-то комментировать достаточно сложно. После таких слов НОКа могу сказать, что каждый справедливо осужденный гражданин любой страны должен сказать спасибо тем, кто его посадил, за справедливую оценку его деятельности. То есть схватят грабителя, посадят, и он скажет: «Спасибо, что по достоинству оценили мои навыки». Аналогия с заявлением НОК именно такая.

– Как пишут в комментариях, такое ощущение, что Национальный олимпийский комитет стебется над людьми.

– Комитету нужно делать какие-то заявления, но что-то другого, нежели мы видим сейчас, он просто не может из себя выдавить. И нужно это воспринимать как данность. Тем более, когда Беларусь превратилась в королевство кривых зеркал.