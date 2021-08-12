Источник материала: UDF



Фото: Reuters

ТАСС

«В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм», — цитирует пресс-службу парка агентство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К юбилею Чебурашки в России выпустят одноименный парфюм Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.

Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.Персонаж Чебурашка впервые был упомянут в изданной в 1966 году книге«Крокодил Гена и его друзья». Уже через три года на киностудии «Союзмультфильм» режиссерснял по мотивам произведения фильм «Крокодил Гена».