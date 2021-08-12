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К юбилею Чебурашки в России выпустят одноименный парфюм
Источник материала: UDF
Фото: Reuters
«В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм», — цитирует пресс-службу парка агентство.
Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.
Персонаж Чебурашка впервые был упомянут в изданной в 1966 году книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Уже через три года на киностудии «Союзмультфильм» режиссер Роман Качанов снял по мотивам произведения фильм «Крокодил Гена».
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Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.
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