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К юбилею Чебурашки в России выпустят одноименный парфюм

12.08.2021 16:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

К юбилею Чебурашки в России выпустят одноименный парфюм
Фото: Reuters
Парфюм, названный в честь Чебурашки, презентуют 20 августа к 55-летию со дня создания героя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультпарка» (развлекательного мультимедийного центра киностудии «Союзмультфильм»).

«В день 55-летия знаменитого персонажа в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу Чебурашки, которая снималась в одной из классических лент, а также презентуют одноименный парфюм», — цитирует пресс-службу парка агентство.



Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.

Персонаж Чебурашка впервые был упомянут в изданной в 1966 году книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Уже через три года на киностудии «Союзмультфильм» режиссер Роман Качанов снял по мотивам произведения фильм «Крокодил Гена».
 
 
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Какой аромат будет иметь парфюм, не сообщается.
 
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