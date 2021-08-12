«Беларусь — очень хорошее окно в Россию, и группировки могут спокойно воспользоваться волной»

Источник материала: Салiдарнасць

Военный аналитик – о том, как нелегальные каналы поставки мигрантов могут сыграть злую шутку с РФ. И не только.

Белорусский правитель не станет поддерживать присутствие в Беларуси российских военных, уверен Егор Лебедок.





— Сам Лукашенко опасается длительного присутствия российских войск на территории Беларуси, — отметил аналитик в эфире Еврорадио . — Как раз в последнем «большом разговоре» он и говорил: не надо тут российской военной базы, ни сухопутных войск, ни авиационной.

Причем, как было сказано, что это, мол, Путин ему сказал не строить базу здесь. Во время этого разговора он, кстати, часто апеллировал к тому, что «это Путин сказал».

Это такая интересная манипуляция: я заявлю от имени Путина, а он не сможет сказать, что Лукашенко соврал. В связи с подобными заявлениями подождем пару недель и посмотрим на реакцию России. И на то, как быстро Лукашенко поедет «на ковер» к Путину.

Аналитик считает, что Лукашенко прекрасно понимает: присутствие российских войск в Беларуси — это угроза и ему лично.

— Для него наличие российских войск — это тоже большой риск. По опыту Афганистана, Украины мы знаем, что российские войска быстро могут переметнуться и перед ними могут поставить задачу устранения Лукашенко лично силовым путем.

Поэтому я не думаю, что он сам пойдет на то, чтобы в Беларуси долго держать российские войска. Он может использовать разговоры о них, как страшилку, как сдерживающий фактор в условиях того, что у нас сейчас творится на границе. Но реально войска он оставит только в случае, если его Путин заставит, — подчеркнул эксперт.

При этом Егор Лебедок указывает на то, что угроза с открытием потоков нелегальных мигрантов может обернуться совершенно непредсказуемыми последствиями не только для ЕС, но и для России.

— Угроза мигрантами и открытые нелегальные каналы их поставки могут сыграть злую шутку с Лукашенко и с поддерживающей его Россией.

С обещанным белорусским правителем «джихадом» есть интересный момент. Может так случиться, что Лукашенко поможет осуществить «джихад» против РФ.





Беларусь — очень хорошее окно в Россию, и через нас и протурецкие группировки, например, или просто бывшие игиловцы из Сирии могут спокойно воспользоваться вот этой волной мигрантов, приехать с целью переброски в Россию, где вполне могут устроить свой «джихад». Из Анкары, из Стамбула эти группировки сейчас могут спокойно прилетать в Беларусь.

На днях как раз была информация о том, что мигрантов из Сирии задержали в Смоленской области. И такие ребята могут продолжить прибывать в Беларусь через Турцию, потому что пока договорились только с Ираком.

Поскольку литовцы, латыши и поляки вынуждены принимать консолидированные меры противодействия , действительно растет риск того, что эти исламские товарищи останутся у нас, либо переедут в РФ.

Поэтому угрожать мигрантами и даже попробовать реализовать свою угрозу Лукашенко может, но во что это выльется, неизвестно.

Как показывают конфликты всех стран Ближнего Востока, только начни эти потоки — дальше они пойдут самопально, условно говоря. Там же тоже не дураки едут, у них тоже свои цели, — полагает военный аналитик.