|
«Беларусь — очень хорошее окно в Россию, и группировки могут спокойно воспользоваться волной»
12.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Военный аналитик – о том, как нелегальные каналы поставки мигрантов могут сыграть злую шутку с РФ. И не только.
Белорусский правитель не станет поддерживать присутствие в Беларуси российских военных, уверен Егор Лебедок.
— Сам Лукашенко опасается длительного присутствия российских войск на территории Беларуси, — отметил аналитик в эфире
Причем, как было сказано, что это, мол, Путин ему сказал не строить базу здесь. Во время этого разговора он, кстати, часто апеллировал к тому, что «это Путин сказал».
Это такая интересная манипуляция: я заявлю от имени Путина, а он не сможет сказать, что Лукашенко соврал. В связи с подобными заявлениями подождем пару недель и посмотрим на реакцию России. И на то, как быстро Лукашенко поедет «на ковер» к Путину.
Аналитик считает, что Лукашенко прекрасно понимает: присутствие российских войск в Беларуси — это угроза и ему лично.
— Для него наличие российских войск — это тоже большой риск. По опыту Афганистана, Украины мы знаем, что российские войска быстро могут переметнуться и перед ними могут поставить задачу устранения Лукашенко лично силовым путем.
Поэтому я не думаю, что он сам пойдет на то, чтобы в Беларуси долго держать российские войска. Он может использовать разговоры о них, как страшилку, как сдерживающий фактор в условиях того, что у нас сейчас творится на границе. Но реально войска он оставит только в случае, если его Путин заставит, — подчеркнул эксперт.
При этом Егор Лебедок указывает на то, что
— Угроза мигрантами и открытые нелегальные каналы их поставки могут сыграть злую шутку с Лукашенко и с поддерживающей его Россией.
С обещанным белорусским правителем «джихадом» есть интересный момент. Может так случиться, что Лукашенко поможет осуществить «джихад» против РФ.
Беларусь — очень хорошее окно в Россию, и через нас и протурецкие группировки, например, или просто бывшие игиловцы из Сирии могут спокойно воспользоваться вот этой волной мигрантов, приехать с целью переброски в Россию, где вполне могут устроить свой «джихад». Из Анкары, из Стамбула эти группировки сейчас могут спокойно прилетать в Беларусь.
На днях как раз была информация о том, что мигрантов из Сирии задержали в Смоленской области. И такие ребята могут продолжить прибывать в Беларусь через Турцию, потому что пока договорились только с Ираком.
Поскольку литовцы, латыши и поляки
Как показывают конфликты всех стран Ближнего Востока, только начни эти потоки — дальше они пойдут самопально, условно говоря. Там же тоже не дураки едут, у них тоже свои цели, — полагает военный аналитик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как нелегальные каналы поставки мигрантов могут сыграть злую шутку с РФ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)