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Гендиректор Yara заявил, что компания работает с «Беларуськалием», но не исключает разрыва отношений
Источник материала: Партизан
Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Туре Холзетер заявил, что не исключает отказа от работы с «Беларуськалием», пишет издание NRK. «Это, конечно, не тот случай, когда я решил, что мы продолжим закупать калий в Беларуси любой ценой. Это может измениться, если появится новая информация и разработки», — заявил гендиректор. Пока же норвежская компания продолжает сотрудничать с «Беларуськалием». Напомним, санкции ЕС и США в отношении большинства белорусских калийных удобрений еще не заработали.
Свейн Туре Холзетер уточнил,
Напомним, ранее Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалий» для мониторинга ситуации с соблюдением прав работников. В январе «Беларуськалий» заявил, что готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Тогда говорилось о том, что уволенные работники могут снова быть приняты на работу, если те подадут заявления. Компания Yara называла такое решение позитивным.
Тем не менее Yara может прекратить закупки у «Беларуськалия», заявил Свейн Туре Холзетер.
— Это, конечно, не тот случай, когда я решил, что мы продолжим закупать калий в Беларуси любой ценой. Это может измениться, если появится новая информация и разработки. На всех нас влияют недавние события в этом регионе, которые носят негативный характер. Просто глядя на заголовки последних недель о том, как поступили с активистами, это производит большое впечатление.
Он пояснил, при какой ситуации компания может отказаться от работы с белорусским заводом.
— Мы можем попасть в такую ситуацию, когда увидим, что то, что мы делаем, больше не приносит пользы: например, что независимое профсоюзное движение хочет, чтобы мы ушли, а затем мы уходим. Пока что будем, но это оценка (нынешней ситуации. — Прим. ред.), которую мы должны делать каждый день.
Завтра Свейн Туре Холзетер намеревается встретиться со Светланой Тихановской, которая прибыла в Осло.
Напомним, «Беларуськалий» попал под новые санкции США. Ранее белорусские калийные удобрения угодили под санкционный список ЕС. Но американские санкции начнут работать с 8 декабря. А секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси затронули калийную отрасль с оговорками. Под санкции не попал хлористый калий с содержанием K2O 60% — одно из основных удобрений, которое поставляет «Беларуськалий». Еще один момент: на заключенные ранее договоры по поставкам удобрений запрет не распространяется.
Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.
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Гендиректор Yara заявил, что компания работает с «Беларуськалием», но не исключает разрыва отношений
Гендиректор норвежской компании Yara Свейн Туре Холзетер заявил, что не исключает отказа от работы с «Беларуськалием», пишет издание NRK. «Это, конечно, не тот случай,...
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