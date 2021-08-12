Источник материала: UDF



Фото из личного архива экс-генерального секретаря НОК

ЧестнОК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экс-секретарь НОК Беларуси: «Беларусь превратилась в королевство кривых зеркал» Аналогия с заявлением НОК именно такая.

– Оценивать это или как-то комментировать достаточно сложно. После таких слов НОКа могу сказать, что каждый справедливо осужденный гражданин любой страны должен сказать спасибо тем, кто его посадил, за справедливую оценку его деятельности. То есть схватят грабителя, посадят, и он скажет: «Спасибо, что по достоинству оценили мои навыки». Аналогия с заявлением НОК именно такая.– Комитету нужно делать какие-то заявления, но что-то другого, нежели мы видим сейчас, он просто не может из себя выдавить. И нужно это воспринимать как данность. Тем более, когда Беларусь превратилась в королевство кривых зеркал.