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Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек
Источник материала: СТВ
Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Татьяна Савчик, СТВ:
Миндаугас Ражаускас, заместитель председателя Вильнюсского городского окружного суда:
Полиция проводит следствие по факту организации массовых беспорядков. Задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.
Тем временем литовские политики приводят все более фантастические версии того, что же произошло 10 августа. В Министерстве иностранных дел заявили о пропаже неких сверхсекретных документов. Содержащаяся в них информация может нанести значительный ущерб союзникам республики. Кибератака как раз совпала с событиями у Сейма. И пока власти занимаются поисками «врагов государства», в Сети появляются шокирующие кадры разгона протестующих. Силовики заливают людей слезоточивым газом, наводят на демонстрантов оружие, угрожая выстрелить – совсем не демократичный подход.
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Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе...
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