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Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

12.08.2021 17:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

Татьяна Савчик, СТВ: 
Шестерых уже поместили под стражу на месяц. Вероятно, такая же участь ждет и остальных: прокуратура уже направила в суд запрос на аресты. Вердикт не заставит себя ждать – его вынесут вечером 12 августа. Судя по всему, местные власти считают, что подозреваемых надежнее держать под замком.

Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

Миндаугас Ражаускас, заместитель председателя Вильнюсского городского окружного суда:
Есть основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут вмешиваться в дела должностных лиц, могут сами или через других лиц влиять на других свидетелей, потерпевших.

Полиция проводит следствие по факту организации массовых беспорядков. Задержанным может грозить до 6 лет лишения свободы.

Прокуратура Литвы хочет арестовать участников беспорядков. Задержаны 26 человек

Тем временем литовские политики приводят все более фантастические версии того, что же произошло 10 августа. В Министерстве иностранных дел заявили о пропаже неких сверхсекретных документов. Содержащаяся в них информация может нанести значительный ущерб союзникам республики. Кибератака как раз совпала с событиями у Сейма. И пока власти занимаются поисками «врагов государства», в Сети появляются шокирующие кадры разгона протестующих. Силовики заливают людей слезоточивым газом, наводят на демонстрантов оружие, угрожая выстрелить – совсем не демократичный подход.

 
 
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Новости Литвы. Задержанных во время акции протеста литовцев до сих пор не освободили. Под стражей находятся 26 человек, в том числе женщины, сообщили в программе...
 
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