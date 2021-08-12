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Милиция не нашла нарушений и фактов пыток в гомельском ИВС

12.08.2021 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Гомельский волонтер Илья Миронов получил ответ на свою жалобу в УВД.

Он сообщал о жестоких условиях содержания в ИВС — без постели, прогулок, передач и ночных проверках. Заместитель начальника милиции общественной безопасности (МОБ) УВД Гомельского облисполкома Марат Файзуллин дал ответ: «В действиях сотрудников ИВС УВД нарушений действующего законодательства не выявлено». Копией своей жалобы и ответом с УВД Миронов поделился с БелаПАН.

Волонтер был задержан сотрудниками КГБ и помещен в ИВС 8 июля как подозреваемый в «акте терроризма». 16 июля Миронова выпустили из изолятора, но он по-прежнему остается в статусе подозреваемого.

Миронов заявил в милицию, что во время содержания в ИВС подвергся пыткам и жестокому обращению. Он напомнил, что Беларусь подписала Конвенцию ООН против пыток и обязана исполнять международные договоры.

Тем не менее все восемь суток в изоляторе волонтер был практически лишен сна — ему не выдали матрац, подушку и постельное белье, спать задержанный мог только на голой решетке кровати второго яруса. При этом дважды за ночь сотрудники изолятора будили его, требуя спуститься со второго яруса, встать возле кровати и назвать свои фамилию, имя, отчество. Кроме того, в камере горел яркий свет.

«Применяемый ко мне режим содержания в ИВС носил дискриминационный характер, о чем может свидетельствовать то, что другое лицо, находящееся со мной в камере, имело все необходимые постельные принадлежности, могло отдыхать в течение дня, в отношении его не использовались наручники при передвижении по изолятору. Дважды в день в камерах, в которых я находился, проводились дополнительные проверки. Меня выводили из камеры, надев наручники и требуя опустить голову вниз, смотреть только в пол, в это время сотрудник изолятора заходил в камеру и проверял все мои вещи, зачастую небрежно разбрасывая их по камере», — написал в заявлении Миронов.

Все восемь суток волонтер был лишен прогулок, передачи от матери и письма от друзей не передавались или передавались очень избирательно.

Он просил начальство милиции принять меры по недопущению случаев применения пыток сотрудниками ИВС, довести до сведения руководства и сотрудников изолятора возможные правовые последствия причинения физического или психического страдания в отношении задержанных, разъяснить содержание Конвенции против пыток, провести служебное расследование и привлечь к ответственности лиц, виновных в применении пыток.

Подобное заявление направлял в УВД и политик Василий Поляков, который также провел девять дней в ИВС в аналогичных условиях.

 

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Гомельский волонтер Илья Миронов получил ответ на свою жалобу в УВД.
 
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