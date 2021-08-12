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В Гомеле милиция с помощью дронов будет выявлять распивающих спиртные напитки в общественных местах
Источник материала: Партизан
Для обнаружения граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах, гомельская милиция начала использовать квадрокоптер. Эксперимент с участием дрона провели во время дежурства на прошедших выходных.
Как рассказал первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев, аппарат работал в местах массового отдыха горожан: у воды, в парках и скверах. Если на изображении, сделанном с высоты, был заметен процесс распития спиртного, туда направлялся наряд милиции.
В частности,
В УВД Гомельского облисполкома отметили, что данные эксперимента будут изучены. На их основе будет изучена целесообразность использования квадрокоптера в работе милиции.
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Для обнаружения граждан, распивающих спиртные напитки в общественных местах, гомельская милиция начала использовать квадрокоптер. Эксперимент с участием дрона...
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