|
Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, что происходит сегодня на белорусско-литовской границе, специально организовав пресс-тур для Sky News, CNN, The New York Times, РБК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организация этого мероприятия для зарубежных СМИ позволила изложить позицию Беларуси. Какой будет риторика материалов иностранных корреспондентов, покажет время. В Госпогранкомитете рассчитывают на объективную подачу информации.
Мы со своей стороны стараемся и предоставляем всю актуальную и необходимую информацию в средства массовой информации для того, чтобы формировать объективную картину происходящего. И очень надеемся на то, что вы сможете донести реальную картину до широкой общественности, в том числе на мировом уровне.
Татьяна Савчик, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпогранкомитет – иностранным СМИ: надеемся, что вы сможете донести реальную картину до общественности
Новости Беларуси. Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, что происходит сегодня на белорусско-литовской границе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)