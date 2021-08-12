Гражданин Ирака: литовцы принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 каналов незаконной миграции пресечено на белорусской границе в этом году, задержано 15 организаторов и пособников. Это в пять раз больше в сравнении с аналогичным периодом 2020-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Что происходит сегодня на белорусско-литовской границе, Госпогранкомитет предельно открыто и полно рассказал 11 августа иностранным СМИ, специально организовав для них пресс-тур – Sky News, CNN, The New York Times, РБК.





Журналисты смогли не только задать вопросы белорусам о ситуации, которая складывается на границе с Евросоюзом, но и лично пообщаться с гражданином Ирака. Его привезли в Вороновскую районную больницу для оказания медицинской помощи после того, как литовская сторона принудила его нарушить границу Беларуси.





Хуссейн, гражданин Ирака:

Литовцы забрали меня с территории Литвы и доставили к границе. Четыре раза я пытался попасть в Литву, и каждый раз с применением физической силы меня принуждали идти обратно в Беларусь, били электрошокером. Литовские пограничники забрали паспорт и порвали его. При этом я неоднократно призывал уважать права человека и заявлял литовским правоохранителям о желании получить статус беженца.