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Новости экономики за 12.08.2021

12.08.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как белорусские банки готовы поддержать инициативу «БЕЛДЖИ» по выпуску электромобилей? В какие страны увеличился экспорт белорусской сельхозпродукции? Какую экзотическую топливную продукцию выставят на торги белорусской товарной биржи?

С деловым обзором Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 12.08.2021

ПРИ ЭКСПОРТЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ПРОДУКЦИИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ВЫВОЗНЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

При экспорте лесоматериалов и продукции деревообработки будут применяться вывозные таможенные пошлины. Действовать они будут с 16 августа до конца 2021 года. Введение экспортных пошлин позволит дополнительно стимулировать переработку сырья внутри страны, а также предупредит проблему нехватки ресурсов, поскольку вся древесина сегодня востребована на территории Беларуси. Экспортные пошлины не будут применяться при экспорте лесоматериалов в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и Украину.

Новости экономики за 12.08.2021

С 9 СЕНТЯБРЯ РОССИЙСКАЯ «СЕВЕРСТАЛЬ» БУДЕТ ЛЕТАТЬ ИЗ ЧЕРЕПОВЦА В МИНСК

Российская авиакомпания «Северсталь» открывает с 9 сентября регулярные рейсы по направлению Череповец – Минск. Полеты будут выполняться дважды в неделю на Bombardier CRJ200. Максимум на борт могут взять 50 пассажиров. В Национальном аэропорту отмечают, что это направление позволит использовать белорусский аэровокзал как транзитную точку для дальнейшего путешествия.

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Теги: Минск
 
 
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