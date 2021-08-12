Для белорусского рынка – экзотика. БУТБ проведёт торги топливными гранулами из лузги подсолнечника

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Товарная биржа продвигает «зеленый экспорт»: 16 августа там пройдут первые торги топливными гранулами из лузги подсолнечника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Целевой рынок – страны ЕС. Для белорусского рынка топливные гранулы (или пеллеты) из лузги подсолнечника – пока экзотический товар. В то время как в Западной Европе они пользуются спросом наравне с более распространенными древесными пеллетами. А вот себестоимость их ниже.





Торги новым товаром организуются по запросу компании-производителя, которая выразила желание воспользоваться возможностями биржевой площадки для реализации своей продукции. Разумеется, белорусы пошли навстречу, поскольку сегодня через биржу успешно экспортируется различная топливная продукция, в том числе из возобновляемого сырья.

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