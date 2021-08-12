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«БЕЛДЖИ» до конца 2021-го представит белорусские электромобили

12.08.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие «зеленой экономики» стало корпоративной ценностью некоторых финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, один из коммерческих банков готов оказать поддержку инициативе «БЕЛДЖИ» по выпуску электромобиля и предоставить кредит на приобретение электромобилей по сниженной ставке.

«БЕЛДЖИ» до конца 2021-го представит белорусские электромобили

Такой шаг ускорит формирование рынка электромобилей и улучшит экологию белорусских городов. Кредиты на электрокары белорусской сборки планируют выдавать по специальной «зеленой» ставке, которая составит менее 7 % годовых. Максимальный срок кредита рассчитан на 7 лет, а сумма может покрыть до 90 % цены электромобиля. Как ожидается, собираемые в Беларуси электромобили появятся в продаже в конце 2021 года.

Больше новостей экономики за 12 августа читайте здесь.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Развитие «зеленой экономики» стало корпоративной ценностью некоторых финансовых учреждений страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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