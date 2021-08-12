В Беларуси вырос экспорт сельхозпродукции. Что пользуется особым спросом?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь увеличила экспорт сельхозпродукции. За полгода за рубеж продали белорусских товаров почти на 3 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Произведенная в нашей стране продукция поставляется в 96 стран мира. Беларусь пока единственная страна в ЕАЭС и СНГ, которая синхронизировала с Россией системы прослеживаемости товаров, а значит, имеет как преимущество еще и фактор дополнительной гарантии контроля качества продуктов питания.





Экспорт в страны СНГ вырос на 5,5 %, а в Китай – на 46 %. Значительный рост поставок зафиксирован для азиатских стран. Что касается поставок белорусской сельхозпродукции на Африканский континент, то в этом направлении показатель увеличился на 51 %. У зарубежных потребителей особым спросом пользуются белорусские колбасы, рыбная продукция и молочка.

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