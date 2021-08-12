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Игорь Сергеенко о 44-м съезде БРСМ: главное не количество мероприятий, а их качество, чтобы они доходили до каждого

12.08.2021 17:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко о 44-м съезде БРСМ: главное не количество мероприятий, а их качество, чтобы они доходили до каждого

Встреча в формате открытого диалога объединила полтысячи делегатов со всей страны: учащиеся, студенты, служащие, а также молодые люди, которые проходят службу в силовых структурах. Участники подытожили работу объединения за последние три года. Немало масштабных проектов объединяют молодежь: «100 идей для Беларуси», «Молодежный поезд» и ряд других инициатив реализуются силами БРСМ. В числе общественно значимых направлений патриотическое воспитание, поддержка молодых семей, волонтерство.

Игорь Сергеенко о 44-м съезде БРСМ: главное не количество мероприятий, а их качество, чтобы они доходили до каждого

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Будет уделено внимание развитию различных инициатив и проектов БРСМ. Это и студенческое, и строительное движение, и проблемы рабочих, сельской молодежи, студенческой молодежи, реализация различных инициатив и проектов, развитие первичных организаций. Всегда подход таков: главное не количество мероприятий молодежных, а их качество, чтобы они доходили до каждого человека, чтобы люди тянулись в ряды БРСМ, чтобы они находили там поддержку, чтобы реализовывали там свои инициативы, чтобы мы находили новых талантливых ребят.

 
 
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Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в...
 
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