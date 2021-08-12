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Игорь Сергеенко о 44-м съезде БРСМ: главное не количество мероприятий, а их качество, чтобы они доходили до каждого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча в формате открытого диалога объединила полтысячи делегатов со всей страны: учащиеся, студенты, служащие, а также молодые люди, которые проходят службу в силовых структурах. Участники подытожили работу объединения за последние три года. Немало масштабных проектов объединяют молодежь: «100 идей для Беларуси», «Молодежный поезд» и ряд других инициатив реализуются силами БРСМ. В числе общественно значимых направлений патриотическое воспитание, поддержка молодых семей, волонтерство.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
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Игорь Сергеенко о 44-м съезде БРСМ: главное не количество мероприятий, а их качество, чтобы они доходили до каждого
Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорят на съезде БРСМ. «Единство молодежи – сила Беларуси!» – слоган форума, сообщили в...
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