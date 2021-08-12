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Аналитик: Санкции – единственный легальный инструмент давления на режим Лукашенко

12.08.2021 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главная цель – прекращение репрессий, внутриполитический диалог и новые президентские выборы в Беларуси.

Аналитик: Санкции – единственный легальный инструмент давления на режим Лукашенко
США ввели новые санкции в отношении официального Минска. 9 августа Вашингтон обнародовал санкционные списки, в которые включены 23 физических лица и 21 компания.

Официальный Минск не полез за словом в карман, а тут же отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом в Беларуси.

Чем обернутся для Минска новые санкции США и что означает отзыв агремана на назначение посла Джули Фишер? «Белорусский партизан» задал эти вопросы экспертам.

Андрей Федоров: Политика США будет определяться действиями белорусской стороны

-Почему официальный Минск отозвал согласие на назначение Джули Фишер послом?

-Думаю, ответ совершенно однозначный: США ввели новые санкции, которые, по оценкам специалистов, могут оказаться достаточно серьезными. Экономисты утверждают, что санкции нанесут серьезный ущерб белорусской экономике, - говорит международный обозреватель Андрей Федоров. 

-Какие последствия повлечет этот шаг для двусторонних отношений?

-Сотрудничество между странами и так не особо развивалось, а после этого будет развиваться еще меньше.

-Похоже ли это на разрыв дипломатических отношений?

-Разрыв есть разрыв: белорусский посол отзывается, американский высылается – и это объявляется официально. Возможно, это шаг на пути к разрыву дипломатических отношений, но пока нет. Повторяется история 2008 года. (После введения американских санкций Минск отозвал из Вашингтона посла Михаила Хвостова и выпроводил посла США Карен Стюарт. С 2008 года в Минске отсутствует посол США. - БП).

-Слышал мнение, что отзыв агремана откроет новые возможности для США на белорусском направлении.

-Не похоже, чтобы наличие агремана воздерживало Вашингтон от жестких действий по отношению к Минску. В нынешней ситуации он вряд ли объявит войну.

-США ограничатся введенными санкциями или продолжат политику давления на Минск?

-Действия США будут зависть от того, какую политику будут проводить белорусские власти. Если Соединенные Штаты сочтут, что политика белорусских властей продолжается в том же духе, то могут и расширить санкции. Политика США будет определяться действиями белорусской стороны.

- США, Великобритания и Канада ввели новые санкции практически синхронно. Международное сообщество координирует санкционную политику?

-В данном случае действия, возможно, были синхронизированы. США и Канада находятся рядом, а Великобритания, которая сейчас не входит в Евросоюз, тоже примыкает к этой группировке; наверное, синхронизировать санкции было не сложно. Маловероятно, что одновременное введение санкций – это совпадение. 
В принципе, это не имеет никакого значения, для всех сторон – как для белорусской стороны, так и для оппонентов – важен результат, а произойдет это одновременно или с временной разбежкой – не столь важно. 

Алесь Алехнович: Экономическое давление заставит капитулировать режим

-Это скоординированные действия. Их цель – создавать давление на режим Лукашенко и его ближайшего окружения, то есть, бизнесменов, которые зависят от него, которые занимаются коррупционными и другими схемами. А в случае введения секторальных санкций – это удар по основным экспортоориентированным отраслям Беларуси с целью оказать давление на режим ради прекращения политических преследований, чтобы освободить политзаключенных, начать национальный диалог и провести новые президентские выборы, - 
поясняет советник Тихановской по экономическими реформам Алесь Алехнович. 

– Помимо экономического давления нет другого легального инструмента влияния на поведение режима. Нет другого инструмента, способного привести к расколу политических элит Беларуси, к капитуляции режима. Процесс это долгий, но тем не менее экономические санкции, точечные, секторальные, действуют только несколько последних месяцев: с апреля – в случае США, с июня – в случае Евросоюза. Санкции Евросоюза носят отложенный характер действия, то есть договора, подписанные до введения санкций, до 25 июня, могли по-прежнему работать. США не дал такого периода: санкции вводятся в день оглашения списка.

Лишь одно исключение в санкционном списке США - «Беларуськалий»: всем партнерам даны 120 дней на прекращение всякого сотрудничества с «Беларуськалием», потому что любые сделки в американской валюте после этого срока будут заблокированы. И способов обхода этих санкций весьма немного.
 
Теги: Минск
 
 
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Главная цель – прекращение репрессий, внутриполитический диалог и новые президентские выборы в Беларуси.
 
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