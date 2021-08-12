ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Науседа: во время кибератаки на МИД произошла утечка засекреченной информации

12.08.2021 17:59 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что определенные признаки показывают, что во время кибернетической атаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла утечка засекреченной информации.



"Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, пишет  ru.DELFI.lt, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. 

Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом "секретно", – сказал глава государства. 

По словам Г. Науседы, утечка этой информации "может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников". 

 "Но это потенциальный урон, который я сейчас еще не могу публично раскрыть", – сказал президент.

Несколько ранее советник главы государства Аста Скайсгирите заявила радио LRT, что располагает информацией о документах, утечка которых имела место из МИД. 

"Слишком много совпадений, чтобы они были случайными", – сказала она, комментируя кибератаку на министерство, беспорядки у Сейма и волнения в Руднинкай. 

МИД в среду сообщил о попытке информационно-кибернетической атаки, о чем он информировал ответственные ведомства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что определенные признаки показывают, что во время кибернетической атаки на Министерство иностранных дел (МИД) произошла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой штраф придется заплатить за отказ сортировать мусор?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by