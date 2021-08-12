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Какой штраф придется заплатить за отказ сортировать мусор?

12.08.2021 17:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минприроды рассказали об ответственности жильцов за неправильный сбор бытовых отходов.



Более девяти тысяч фактов размещения отходов в несанкционированных местах было выявлено в Беларуси в результате проверок в первом полугодии, рассказала начальник главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Ольга Сазонова в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

"К административной ответственности привлечено 494 виновных лица, сумма взыскания составила более 175 тысяч рублей", – сказала Сазонова.

По словам спикера, расстаться с приличной суммой можно не только оставив гору мусора после пикника в лесу или на водоеме. Крупный штраф можно получить даже в собственном дворе, если неправильно выбросить мусор.

"Если будет зафиксирован факт, что гражданин при наличии контейнеров для раздельного сбора отходов не осуществляет этот сбор, он может быть привлечен к административной ответственности. За нарушения законодательства об обращении с отходами грозит наложение штрафа до 30 базовых величин (870 рублей – Sputnik) ", – сказала Сазонова.

Раздельный сбор мусора: какие стимулы?


Как отметил заместитель директора ГУ "Оператор вторичных материальных ресурсов" Артем Шкрыль, условия для раздельного сбора отходов уже созданы практически по всей стране. По его словам, в республике установлено около 300 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора в многоквартирной жилой застройке.

"Также за счет средств нашего предприятия в последние годы было приобретено порядка 500 тысяч контейнеров для индивидуальной жилой застройки – частных домов, чтобы люди могли сортировать отходы. Если говорить о масштабах, население Беларуси на 93% обеспечено условиями для раздельного сбора мусора", – сказал Шкрыль.

По мнению участников пресс-конференции, еще одним стимулом для раздельного сбора мусора стала развитая сеть приема-заготовительных пунктов. В республике их действует 1680.

"Тарифы устанавливаются непосредственно заготовительными организациями. Государство не регулирует цены на прием вторсырья. В среднем макулатуру принимают по 26 коп. за кг., стекло – 12 коп, пластик – 25 коп. за кг.", – сказал Шкрыль.

Также он привел конкретный пример: если среднестатистическая семья будет сдавать вторсырье, то получится на треть сократить плату за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"В этой связи интересны цифры статистики. 61% граждан используют контейнеры для раздельного сбора отходов. 9,5% несут вторсырье в приемные пункты. И только 6% опрошенных отметили, что к раздельному сбору их мотивирует возможность заработать", – отметил спикер.

По словам представителя Минприроды, белорусов в первую очередь волнуют вопросы экологии. Это самая актуальная тема, по которой обращаются граждане в министерство.
 
 
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В Минприроды рассказали об ответственности жильцов за неправильный сбор бытовых отходов.
 
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