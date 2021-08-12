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Фруктовые деревья раньше выращивали только помещики. Когда в Беларуси появились первые урожаи винограда?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче сдают витаминную продукцию и куда можно приехать на сбор ежевики? В программе «
Если вам кажется, что яблони и вишни испокон веков росли на наших землях, а вот такую экзотику, как виноград, садоводы приручили относительно недавно, все в корне наоборот. Фруктовые деревья раньше выращивали только состоятельные помещики, а многие крестьяне за нехваткой знаний не брались даже за овощи. Виноград же в Беларуси появился больше тысячи лет назад благодаря монахам. Они первыми начали разбивать сады, которые символизировали рай. Фруктами и овощами не только лакомились, но и лечили. Да и как же без вина?
Яна Шипко, корреспондент:
Людмила Фролова, заведующая лабораторией генетических ресурсов ягодных культур Института плодоводства НАН Беларуси:
С середины XIV века сады начали разбивать не только при монастырях. «Крестной матерью» плодоводства на белорусских землях можно считать королеву Бону Сфорца. Ее стараниями сады и виноградники заложили во многих имениях. У Радзивиллов, например, вблизи Несвижа появились итальянские сады с террасами, где росли персики и абрикосы.
Людмила Фролова:
Как наука белорусская селекция зародилась в Лошице. К старинному парку неспроста сейчас примыкают сады и питомники с уникальными растениями. Именно в бывшей усадьбе князей Любанских в 1925 году по инициативе знаменитого академика Вавилова был создан Белорусский отдел Всесоюзного института растениеводства.
Людмила Фролова:
Яна Шипко:
Людмила Фролова:
Впрочем, земли под Минском – самое оптимальное место для научных экспериментов. Центральный регион – зона, где, по мнению селекционеров, возможно вырастить практически любые фрукты и ягоды.
Людмила Фролова:
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Фруктовые деревья раньше выращивали только помещики. Когда в Беларуси появились первые урожаи винограда?
Новости Беларуси. Малина размером с клубнику, а огурец – с кабачок. Как экспериментируют с овощами и фруктами ученые-селекционеры и садоводы-любители? По чем нынче...
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